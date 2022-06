O Governo vai fazer esta segunda-feira o lançamento do concurso público internacional da rede SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. O concurso tem em vista a escolha dos fornecedores desta rede de comunicações a partir de janeiro de 2023. Os contratos com os atuais fornecedores terminam no final deste ano.









