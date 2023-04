O Governo limpa todas as responsabilidades de Pedro Nuno Santos e de Hugo Mendes, ex-ministro e ex-secretário de Estado das Infraestruturas, no despedimento da CEO e do chairman da TAP.



Na deliberação que aplica a demissão de Christine Ourmières-Widener e de Manuel Beja, imputa-se a estes ex-gestores a violação de várias normas legais, como a não comunicação ao Ministério das Finanças da indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, mas ignora-se que os dois governantes participaram na negociação da saída da gestora e que o Ministério das Infraestruturas impediu a CEO da TAP de contactar outros membros do Governo.









Ver comentários