A redução de 14 gabinetes no Governo permite ao Estado poupar, em 2022, cerca de 12,5 milhões de euros no funcionamento do Executivo. O novo Governo de António Costa vai custar, este ano, um pouco mais de 60,9 milhões de euros, uma redução de 17% face aos cerca de 73,4 milhões de euros orçamentados em 2021.









