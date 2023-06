Governo mantém desconto no ISP em 13,1 cêntimos para gasóleo e 15,3 para gasolina

O Governo decidiu manter, este mês, inalterado o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) em 13,1 cêntimos por litro para o gasóleo e 15,3 para a gasolina, anunciou esta segunda-feira o Ministério das Finanças.

"O Governo mantém inalterado para o mês de junho o desconto no ISP que vigorou no mês anterior, traduzindo-se num desconto de 13,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro na gasolina", indicou, em comunicado, o executivo.

Segundo o ministério tutelado por Fernando Medina, vai também prosseguir a atualização do adicionamento sobre as emissões de dióxido de carbono (CO2) -- taxa de carbono -, que foi iniciado em maio.