Vai continuar a ser gratuito identificar e registar as propriedades rústicas, no âmbito do levantamento em curso. O alargamento foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, esperando o Governo chegar à identificação de 90% das propriedades até ao final deste ano.



“Quem hoje se dirige ao balcão do município ou ao Balcão Único do Prédio pode não só identificar as propriedades de forma gratuita como registá-las também gratuitamente”, afirmou esta quinta-feira a ministra da Justiça.









