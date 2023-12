Governo nega fim do acesso dos emigrantes ao SNS e diz que objetivo é que seja usado cartão europeu de doença

O Governo garantiu esta quarta-feira que os emigrantes portugueses vão continuar a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) e negou que tenham de pagar o atendimento na totalidade.





Contactado pelo, o Ministério da Saúde explicou que as mudanças aplicadas ao Registo Nacional de Utentes servirão para que os utentes que vivem no estrangeiro usem o cartão europeu de doença, de forma a que o pagamento do serviço seja acertado entre os Estados.

Por exemplo, um português que viva no Reino Unido e seja atendido em Portugal, continuará a não ter de pagar o atendimento por completo, mas o pagamento será resolvido entre os dois países.









Leia também Ausência de médicos de família na unidade de Loures gera longas filas de espera No entanto, os emigrantes que não consultem o médico de família em Portugal durante um período de tempo vão perder o acesso ao profissional de saúde. Contudo, o ministério assegurou que vão continuar a poder ir aos centros de saúde, onde o registo se mantém e serão atendidos por um outro médico.

As justificações surgiram depois de ser noticiado que os portugueses que vivem no estrangeiro iriam ficar ‘inativos’ no SNS, o que faria com que pagassem os atendimentos a partir de 1 de janeiro de 2024.





Confrontado com esta informação, o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas revelou que “nada foi comunicado” a este órgão consultivo do Governo, mas apontou que “se trata de uma decisão bastante negativa e mais uma incompreensão do Governo em relação às comunidades”.





PEDE “BOM SENSO” AO EXECUTIVO



O PSD considerou de uma “gravidade extraordinária” a decisão de afastar os emigrantes do SNS. Em comunicado, o partido diz que a decisão coloca os emigrantes como “portugueses de segunda” e pede “bom senso” ao Governo.





FAMÍLIAS PERDEM LIGAÇÃO



Os emigrantes serão obrigados a “cortar o elo com o médico de família”, que tinha por base uma “confiança” das pessoas com o profissional, fosse por email ou por chamada, alertou Nelson Magalhães, vice-presidente da USF-AN.