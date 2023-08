Governo nomeia novos comandos para a GNR e a PSP

O Governo nomeou um novo comandante-geral da GNR e um novo diretor-geral da PSP, este domingo."O Primeiro-Ministro, António Costa, a Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e o Ministro da Administração interna, José Luís Carneiro, decidiram nomear o Tenente-general Rui Veloso para o cargo. de Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR)", lê-se em comunicado a que oteve acesso.O executivo socialista decidiu "nomear também o Superintendente-chefe José Barros Correia para o cargo de Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP)".O comunicado informa que "a posse do Tenente-general Rui Veloso e do Superintendente-chefe Barros Correia realiza-se no próximo dia 4 de setembro de 2023".