Governo ouve hoje parceiros sociais sobre OE Suplementar

O Governo reúne-se esta terça-feira com os parceiros sociais para recolher contributos para o programa de estabilização da economia e para a preparação do Orçamento do Estado Suplementar, que deverá ser aprovado até ao dia 12.A revisão do layoff simplificado será um dos mais importantes dossiês em cima da mesa de negociação na Concertação Social.UGT e CGTP já tinham defendido em São Bento um redesenho do layoff simplificado que não afete o rendimento dos trabalhadores. Em cima da mesa estará a possibilidade de este apoio ser pago a 100% aos salários mais baixos, estando o Executivo a estudar uma proposta à base de escalões até ao limite máximo de 66% de 1950 euros mensais.A taxa social única paga pelos empregadores também está a ser reavaliada, de forma a que as contas da Segurança Social não saiam penalizadas com o prolongamento deste apoio a partir do final do mês de junho.Atualmente, o regime de layoff simplificado prevê a isenção das contribuições sociais às empresas que recorrem a este mecanismo, o que na prática funciona como um apoio a fundo perdido às empresas em dificuldades.A manutenção da isenção apenas a microempresas é um dos cenários. O primeiro-ministro já admitiu mudanças, reconhecendo que o apoio que sair do redesenho do layoff simplificado terá de garantir a proteção dos rendimentos, ao mesmo tempo que deverá incentivar o regresso à atividade das empresas.Jerónimo de Sousa afirmou que o relacionamento institucional dos comunistas continuará a ser feito com os membros do Executivo."O Governo pode rodear-se de assessores, de especialistas, está no seu direito, mas estamos a falar do relacionamento institucional", disse.Rui Rio disse que "não é da sua conta" quem é que o Governo chama para colaborar na elaboração do plano de recuperação económica, mas deixou um aviso."Quem é que chama a colaborar? Não é da minha conta. Desde que depois o relacionamento direto não seja com essa pessoa", afirmou o líder do PSD.