Governo passa sem um arranhão na ‘coça’ do Chega

André Ventura não quer ouvir falar de pactos com o atual executivo, “com este primeiro-ministro não há pactos, é uma coça até eles saírem dali”, disse na quarta-feira o líder do Chega. A coça prometida (“coça política de forma não ofensiva” esclareceu Ventura) não chegou para “arranhar” o Governo.



Entrando ao ataque na abertura do debate da moção de censura apresentada pelo Chega, Ventura afirmou: “Este é o pior Governo de sempre na nossa história, e este é o pior primeiro-ministro de sempre da nossa história”.









Ver comentários