Patrícia Gaspar e Antero Luís na nova equipa do MAI

O Ministério da Administração Interna vai contar com dois novos secretários de Estado, Patrícia Gaspar para a Proteção Civil e Antero Luís como Adjunto e da Administração Interna, deixando de estar nesta tutela a administração local, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo a lista de hoje apresentada, a atual segunda comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) e porta-voz desta estrutura durante os incêndios de 2017, Patrícia Gaspar, vai assumir a secretaria de Estado da Proteção Civil.

Esta pasta existe pela terceira vez num governo socialista e o lugar de secretário de Estado da Proteção Civil estava vago desde 19 de setembro, dia em que Artur Neves se demitiu após ter sido constituído arguido no caso das golas inflamáveis.



Patrícia Gaspar ingressou na Proteção Civil em 2000, tendo desempenhado as funções de adjunta de operações nacional, comandante operacional distrital de Setúbal e, desde dezembro de 2017, que é segundo comandante operacional nacional da ANEPC, tendo ainda passado pelas secretas e pela Marinha.



O juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa Antero Luís vai ocupar o cargo de secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna.



Antero Luis, que vai ocupar o lugar de Isabel Oneto, foi diretor do Serviço de Informações de Segurança, entre 2005 e 2011, e Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, entre 2011 e 2014.



Desde 2017, quando Eduardo Cabrita assumiu a pasta da Administração Interna na sequência dos incêndios de 2017, que a pasta das autarquias locais estava neste ministério.



No novo Governo, a Secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local deixa o Ministério da Administração Interna e vai para o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.



A equipa de 50 secretários de Estado para o XXII Governo Constitucional foi hoje apresentada pelo primeiro-ministro indigitado, António Costa, ao Presidente República, Marcelo Rebelo de Sousa.