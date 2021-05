Governo pede inquérito à atuação da PSP na festa do Sporting, anuncia Costa

do CDS-PP, sobre que consequências políticas estão em cima da mesa após o descontrolo dos

O Governo pediu um inquérito à atuação da PSP na festa do Sporting, que decorreu esta madrugada com a conquista do título. A notícia é avançada por António Costa no debate quinzenal que decorre esta quarta-feira no parlamento.Após ser confrontado com questões de Telmo Correia,festejos do campeonato, Costa revelou que o ministro da Administração Interna "já fez despacho de articulação com as autoridades a pedir informações", nomeadamente sobre a "o planeamento com as entidades envolvidas: o Sporting, a DGS e a CML", e solicitando à Inspeção-geral da Administração Interna um inquérito à atuação da Polícia de Segurança Pública naquele contexto de ontem", anunciou António Costa."Não vou atirar pedras a ninguém, não vou atirar pedras aos apoiantes do clube, não vou atirar pedras a polícia, vou fazer o que qualquer político responsável deve fazer que é aguardar informação", terminou.", apontou o primeiro-ministro.