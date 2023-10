A operação de saneamento financeiro da CP, com um perdão de dívida de 1,8 mil milhões de euros, ficou concluída com a assinatura, anteontem, do despacho prevendo a compensação da empresa pelas obrigações de serviço público entre 2002 e 2019, tal como previa o Orçamento do Estado para este ano, anunciou ontem o Ministério das Infraestruturas, tutelado por João Galamba.









Em agosto deste ano, o ministro tinha afirmado que a resolução da dívida histórica da CP era “determinante para devolver normalidade” à empresa e permitir-lhe “entrar na alta velocidade”. Na altura, o governante disse estar “a trabalhar ativamente com o Ministério das Finanças na resolução desta questão”, assegurando que seria “executada antes do final do ano”.

Segundo avançou o ‘Jornal Económico’, o Governo contratou uma consultora e uma sociedade de advogados para assessorar o processo de perdão da dívida histórica da CP, retirando-a do balanço daquela empresa pública de transportes ferroviários.