Governo pondera admitir telemóveis dentro das cadeias

Ministra da Justiça garantiu ainda que vão ser criadas mais cabines telefónicas nas prisões.

A Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, revelou esta terça-feira, durante a abertura do novo tribunal em Lagoa, no Algarve, que estão a ser estudadas novas regras para as comunicações nas cadeias, entre elas poderá estar a autorização de telemóveis, com números pré-definidos.



