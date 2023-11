Governo pondera estender aumento salarial de 15% a todos os médicos do SNS

O Ministério da Saúde está a ponderar estender o aumento salarial de 15% em 2024 a todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), avançou esta quarta-feira o jornal Observador.Milhares de médicos com contrato individual de trabalho estão fora do acordo intercalar assinado entre o Governo e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), na terça-feira.O presidente do SIM, Jorge Roque da Cunha, explicou que o acordo se aplica "a todos os médicos, mas, em relação aos que têm contratos de trabalho individual, só se aplicará aos associados do SIM".Os médicos em início de carreira veem a remuneração crescer 14,6%. Os assistentes graduados têm um aumento de 12,9% e os assistentes graduados sénior de 10,9%.Na terça-feira, o Governo justificou a celebração deste acordo intercalar com as "atuais circunstâncias políticas" e com a ausência de consenso atempado "sobre todas as matérias negociadas". A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) rejeitou o acordo intercalar por ser "mau para os médicos e para o SNS", nas palavras da presidente do sindicato, Joana Bordalo e Sá.