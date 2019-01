Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo português assina protocolo de formação com agência cabo-verdiana

Inforpress conta atualmente com 46 colaboradores, 36 na redação e 10 na área administrativa e suporte.

Por Lusa | 09:00

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal assina esta terça-feira, na cidade da Praia, um protocolo com a agência de notícias cabo-verdiana (Inforpress) para capacitação dos quadros técnicos, que terá o apoio da congénere portuguesa Lusa.



De acordo com a Cooperação Portuguesa, o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua financia esta ação de formação e capacitação dos quadros da Inforpress em 55% (32.589 euros).



A Inforpress conta atualmente com 46 colaboradores, 36 na redação e 10 na área administrativa e suporte.



Segundo Jacqueline de Carvalho, gestora executiva da agência cabo-verdiana, este acordo "possibilitará à Inforpress levar a cabo reformas que permitam a implementação genérica" de vários eixos do reposicionamento estratégico.



O reforço da sustentabilidade económica e financeira, uma abordagem voltada para a multimédia, a formação e capacitação contínua e transversal dos recursos humanos da agência, no domínio jornalístico e em ferramentas de comunicação, são os eixos desse reposicionamento.



"Para que o processo de reestruturação seja sustentável, entendemos que a primeira aposta deverá ser no fortalecimento das competências internas para criarmos as bases para a reestruturação, pois o processo de transformação da agência é construído diariamente pelos seus profissionais, pilares fundamentais desse processo", disse.



Já o presidente do conselho de administração da agência Lusa, Nicolau Santos, diz que se este modelo de apoio à formação "funcionar bem" em Cabo Verde, poderá "ser replicado em outros países de língua oficial portuguesa" e com o mesmo tipo de entidades.



Recordando que esta não é a primeira ação de formação que a Lusa realiza num país africano de língua oficial portuguesa, Nicolau Santos salientou que este é, porém, "um passo dado de uma forma diferente", porque, pela primeira vez, o processo envolve autoridades cabo-verdianas e portuguesas. Neste caso, o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, através da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e as duas agências de notícias, com o apoio financeiro do instituto Camões.



Questionado sobre a existência de contactos com outros países para estabelecer protocolos idênticos, Nicolau Santos adiantou que há neste momento um pedido "muito premente" da Rádio Nacional de Angola para a Lusa começar a desenvolver uma ação de formação a partir de fevereiro naquele órgão de comunicação social.



"Se fosse possível rapidamente replicar este modelo [de Cabo Verde] com as autoridades angolanas e com a Rádio Nacional de Angola seria importante para todas as partes", afirmou, admitindo que a Lusa também não vai descartar oportunidades em Moçambique. Por isso, a agência portuguesa está a estudar a realização ainda este ano de uma visita de uma delegação da empresa, ao mais nível, àquele país.



A implementar num período de dois anos, o projeto com Cabo Verde visa responder a algumas das carências sentidas pela Inforpress.



"A agência carece de contínua capacitação, por forma a se ajustar aos desafios e ao atual paradigma que marca o setor de rápidas mudanças ditadas pela evolução tecnológica", apontou a administradora da agência cabo-verdiana, Jacqueline de Carvalho.



Para a responsável Inforpress, só com investimentos em capacitação é possível "um novo perfil de profissional capaz de acompanhar e dar respostas eficazes e atempadas a essa nova conjuntura mediática de mudança".



"A nossa principal ambição é a especialização jornalística por forma a promover a aprofundamento da compreensão de determinados fenómenos, especialmente no campo da economia e finanças. Temos também a ambição de implementar a polivalência funcional dos jornalistas na produção de conteúdos em múltiplos formatos (áudio, vídeo, infografias), facilitando assim a transição para a multimédia que atualmente não é apenas uma necessidade, mas num imperativo de sobrevivência dos 'media'", referiu.



Sobre o contributo da Lusa, Jacqueline de Carvalho disse que se trata de "uma grande parceira da Inforpress desde a criação da agência na década de 80".