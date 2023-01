Governo português diz que invasão de edifícios clarificou situação política no Brasil

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, disse hoje que a invasão de edifícios públicos de domingo em Brasília tiveram o mérito de ajudar a clarificar a situação política no Brasil, mostrando quem está do lado da democracia.

Repetindo a condenação "veemente" da invasão dos edifícios dos órgãos de poder no Brasil, no domingo, por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cravinho disse que, ainda assim, esses "atos de violência lamentáveis e antidemocráticos" permitiram denunciar quem está contra a democracia.

"Do lado positivo, há dois aspetos salutares: a clara manifestação da força das instituições brasileiras, que rapidamente permitiu a reposição da ordem; em segundo lugar, estes episódios lamentáveis permitem uma clarificação política, revelando quem está do lado da democracia e quem não está", disse o chefe da diplomacia portuguesa.