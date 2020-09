Governo português saúda abertura de escola primária bilingue em Londres 

O ministro dos Negócios Estrangeiros português qualificou a Escola Anglo-Portuguesa de Londres, uma escola bilingue que abriu esta segunda-feira as portas na capital britânica, como "um novo marco da presença de Portugal no Reino Unido e da cooperação" bilateral.

Numa mensagem em vídeo colocada na página da rede social Facebook da Anglo-Portuguese School of London, Augusto Santos Silva lançou um apelo à comunidade portuguesa residente no Reino Unido para apoiar a escola, que faz parte da rede pública do ensino britânico.

"A aprendizagem far-se-á ao mesmo tempo na língua portuguesa, testemunhando bem a ligação profunda das comunidades portuguesas a Portugal, e também na língua inglesa, testemunhando igualmente bem a capacidade de integração dos nossos compatriotas nas sociedades de acolhimento", vincou.

Criada no âmbito da rede de escolas independentes ('free schools'), financiadas pelo Estado britânico mas com autonomia na gestão, esta é a primeira escola bilingue com o currículo em inglês e português no Reino Unido, tendo a iniciativa partido da embaixada de Portugal no Reino Unido com o apoio do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

A escola abriu hoje com cerca de 60 alunos de 04 e 05 anos na primeira classe do ensino primário britânico ('Reception').

Quando estiver a funcionar o pleno, vai ter uma capacidade total para 420 alunos e cobrir o equivalente ao ensino pré-escolar, primeiro e segundo ciclos do ensino básico.

A escola está situada em Wandsworth, no sul de Londres, onde reside uma numerosa comunidade lusófona, embora esteja aberta a crianças de qualquer origem.