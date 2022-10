O Governo prevê um crescimento económico de 1,3% e um défice de 0,9% no próximo ano. A informação está a ser avançada em RTP3.





cenário macroeconómico que servirá de base à sua proposta de Orçamento do Estado para 2023.



O diploma dará entrada na Assembleia da República na segunda-feira.



Nas reuniões com os partidos sobre o Orçamento do Estado para 2023, que se realizam ao abrigo do Estatuto da Oposição, o Governo esteve representado pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

O Executivo liderado por António Costa está, esta sexta-feira, a receber os partidos com assento parlamentar e a apresentar oEm atualização