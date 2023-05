O Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, dependente da Presidência do Conselho de Ministros, decidiu esta semana que empresas sediadas fora da União Europeia (UE), dos EUA e de outros países da OCDE deverão ser impedidas de entrar nas redes 5G portuguesas. Uma medida que representa uma reviravolta na política de cibersegurança portuguesa e que será dirigida à chinesa Huawei, que já foi banida das redes 5G no Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Estónia, Letónia e Lituânia.









