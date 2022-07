Ao minuto Atualizado a 28 de jul de 2022 | 14:05

13:56 | 28/07 Festivais de verão obedecem a uma prévia autorização da Proteção Civil Em relação aos festivais de verão que se vão fazer sentir nos próximos meses, José Luís Carneiro disse que cada organização "obedece a uma prévia autorização da Proteção Civil e da GNR", sendo que decidem as medidas consoante as condições.



Nestes casos pode haver adaptações às propostas pré-existentes.

13:48 | 28/07 "Com a chegada do outono e do inverno é possível que tenhamos situação de agravamento da pandemia" da Covid-19 Mariana Vieira da Silva referiu que o "Governo voltou a questionar os especialistas que têm acompanhado e o parecer dos peritos é a de que a utilização de máscara nos espaços públicos deve ser mantida", principalmente para proteger os mais vulneráveis, neste caso crianças, idosos e pessoas frágeis por motivo de doença.



"Com a chegada do outono e do inverno é possível que tenhamos situação de agravamento da pandemia" da Covid-19, acrescenta Viera da Silva, salientando que em setembro inicia-se um novo período de vacinação.



A Ministra da Presidência afirma que precisa mesmo de perceber como será o outono/inverno para analisar se serão necessárias novas medidas adicionais.

13:44 | 28/07 "Neste momento o conjunto de medidas em vigor já é muito reduzido": Ministra da Presidência sobre pandemia Covid-19 Sobre a pandemia Covid-19, Mariana Vieira da Silva realçou que a Proteção Civil ouvir as entidades e instituições sobre as condições e medidas a tomar sobre a situação de alerta e contingência.



Desta forma, o dispositivo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mantém-se.



"Neste momento o conjunto de medidas em vigor já é muito reduzido", afirma a ministra da Presidência.

13:39 | 28/07 Ministra da Presidência fala sobre novo pacote de medidas para o ano de 2023 A ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva referiu que o Governo, durante o debate do Estado de Nação, anunciou que vai apresentar um novo pacote de medidas e OE para o ano de 2023, sendo uma delas pagar mais aos médicos do SNS para a realização de horas extraordinárias em detrimento da contratação de prestação de serviços.



O Governo espera que este novo instrumento ajude na gestão.

13:37 | 28/07 Ministro da Administração Interna reage ao encerramento de esquadra no Porto Sobre o encerramento da 9.ª Esquadra da PSP, no Infante, Porto, José Luís Carneiro referiu que "não se tratou de um encerramento, tratou-se de um ajustamento do horário de atendimento", tendo sido suspenso o atendimento entre as 8h00 e as 16h00.

13:32 | 28/07 "Maior volume de investimento de sempre": José Luís Carneiro sobre forças de segurança O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro anunciou esta quinta-feira em Conselho de Ministros após reunião em Algés que irá assegurar 340 milhões de euros para a melhoria das infraestruturas de segurança, sendo que estes apoios servem para aquisição de novas armas adaptadas às novas exigências e para aquisição de equipamento individual.



Este é "o maior volume de investimento de sempre" nas forças e serviços de segurança, afirmou José Luís Carneiro.



O investimento está previsto no âmbito da programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança, um compromisso plurianual até 2026.



O plano de investimento sobre esta melhoria das forças de segurança, dará seguimento ao que vem de 2017.



O objetivo é então "melhorar as condições de trabalho para os nossos agentes e militares", acrescentou.



O Conselho de Ministros renovou, esta quinta-feira, a situação de alerta em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 31 de agosto de 2022 devido à pandemia da Covid-19.Esta situação faz com que as regras em vigor se mantenham, nomeadamente, a obrigatoriedade do uso de máscara em alguns espaços fechados, como transportes públicos, farmácias, lares e hospitais.Em atualização