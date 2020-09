Governo prolonga situação de contingência até 15 de outubro em todo o País

O Conselho de Ministros decidiu prolongar até às 23h59 de 14 de outubro a situação de contingência em todo o país, mantendo-se assim em vigor "as mesmas regras" definidas há duas semanas pelo Governo, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.A ministra adiantou que a situação de contingência em Portugal continental será reavaliada pelo executivo dentro de duas semanas, então já com uma análise mais aprofundada sobre o impacto das primeiras semanas de aulas nas escolas.Na sequência da evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, em Conselho de Ministros realizado no passado dia 10, o Governo decidiu declarar a situação de contingência em todos o território nacional continental.