Governo quer arranjar 4,5 mil milhões de euros para investir no ambiente pós-pandemia

O ministro do Ambiente e Ação Climática afirmou esta quarta-feira que o Governo quer mobilizar 4,5 mil milhões de euros para um "choque de investimento público" na área, mas admite que estará dependente de haver fundos europeus.

"Com uma forte componente de investimento público, se para tal existirem condições de financiamento a nível europeu, mas também com a participação de investimento privado, queremos mobilizar 4,5 mil milhões de euros para investimentos que apostam na sustentabilidade, que asseguram uma sociedade mais equilibrada e mais justa", disse João Pedro Matos Fernandes perante os deputados da Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Matos Fernandes afirmou que o período de crise que se aproxima por causa da paralisia económica provocada pela pandemia da covid-19 obriga a uma resposta "simultânea e imediata" da qual faz parte um "essencial aumento do investimento público".

"Estamos obrigados, hoje, a tomar decisões rápidas com efeitos duradouros no sistema económico", defendeu o ministro, apontando 10 áreas centrais, incluindo a descarbonização da economia, a aposta na economia circular, a preservação de biodiversidade e eliminação da poluição.

"A intensidade e a magnitude da crise pandémica obrigaram-nos a realinhar os nossos objetivos", admitiu.

O investimento na área ambiental, afirmou, é a melhor maneira de recuperar a economia e combater a pobreza, "das fileiras de produção, distribuição e consumo, à valorização da biodiversidade, aos transportes e à valorização dos recursos naturais e geológicos".

Afirmou que o Governo ouviu 30 especialistas para pensar a retoma pós-pandemia e que há um consenso maioritário sobre a "economia verde", apontada como essencial "porque respeita os recursos, porque é mais transparente, porque é socialmente mais justa, porque é mais mão-de-obra intensiva".