O Governo prevê arrecadar cerca de 124,8 milhões de euros no próximo ano em multas e coimas por infrações ao Código da Estrada, segundo a proposta do Orçamento do Estado.

A proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que o Governo entregou na terça-feira na Assembleia da República, refere que no próximo ano as receitas públicas em multas de trânsito se estimam em 124.815.443 euros.

Para este ano, o Governo estimava arrecadar cerca de 137 milhões de euros em multas e coimas por infrações ao Código da Estrada.