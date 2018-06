Governo quer continuar a baixar teor de açúcar, sal e gorduras nos alimentos

Objetivo é conseguir diminuir o consumo dos mesmos de forma significativa durante os próximos três anos.

O Governo quer continuar a reduzir a quantidade de açúcar nas bebidas e está a trabalhar para diminuir em vários alimentos açúcar, sal e gorduras, nos próximos três anos, "de forma inovadora, faseada e original na Europa".

A garantia, sem dar mais pormenores, é do gabinete do secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, numa declaração à Lusa a propósito do recuo da Organização Mundial de Saúde (OMS) no apelo que fizera para os governos aumentarem os impostos sobre as bebidas açucaradas.

Em 2016 a OMS apelou às nações para taxarem as bebidas refrigerantes e energéticas para combater a obesidade e a diabetes, estimando que um aumento de 20% no preço iria conter o consumo.



Esta sexta-feira a organização recuou e disse que cada país tem de tomar a sua própria decisão.