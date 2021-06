A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, defendeu hoje a necessidade de continuar a reduzir gradualmente as portagens nas ex-SCUT, dando prioridade às vias do interior e à A22, no Algarve.

Ana Abrunhosa salientou que o interior "tem custos de contexto elevadíssimos" e que a A22, também conhecida por Via do Infante, é uma alternativa mais rápida e segura à estrada nacional 125, "que passa dentro das povoações" do litoral algarvio, ligando Vila do Bispo a Vila Real de Santo António.