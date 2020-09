Governo quer desfasar horários de trabalho para evitar horas de ponta com todo o país em contigência

Depois de vários meses a velocidades diferentes no desconfinamento, Portugal vai estar alinhado a partir de 15 de setembro, com a situação de contingência que está em vigor na região de Lisboa a estender-se a todo o país.

Falta agora saber que medidas vão ser alteradas e implementadas, sendo que a decisão será anunciada esta quinta-feira após a reunião do conselho de ministros que decorre esta manhã. O briefing da reunião do Executivo está agendado para as 11h30, mas o horário poderá sofrer alterações.







A mesma fonte avança que as novas medidas restritivas de resposta à pandemia em todo o país não vão apertar muito além do que já se passa em Lisboa, estando descartado o uso obrigatório de máscara na via pública.

Com todo o país em situação de contigência, também fora da Área Metropolitana de Lisboa os estabelecimentos comerciais têm de encerrar às 20h00, hora a partir da qual não podem ser vendidas bebidas alcoólicas.



Os supermercados e hipermercados podem encerrar às 22h00 e os restaurantes podem admitir clientes até às 24h00. As Câmaras Municipais poderão alterar os horários.