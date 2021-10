O Governo quer eleições antecipadas. Na reunião extraordinária do Conselho de Ministros, na noite de segunda-feira, António Costa e os seus ministros convergiram na mesma análise à crise política: perante a posição de força do BE e do PCP no chumbo ao Orçamento do Estado (OE) para 2022, é avançar para a realização de eleições antecipadas.