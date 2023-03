Governo recebido com ações de protesto à porta do Conselho de Ministros em Faro

Ações de protesto de professores e trabalhadores dos impostos esperavam esta quinta-feira o Governo, em Faro, junto ao edifício da CCDR do Algarve, onde decorreu a reunião descentralizada do conselho de ministros.



Mantidos à distância pela PSP, quatro dezenas de manifestantes, afetos à União de Sindicatos do Algarve, do STOP – Sindicato de Todos os Professores e do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, gritaram “ministro, escuta, o povo está em luta” e empunharam cartazes em defesa de melhores condições de vida e da escola pública.









