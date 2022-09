O Governo português decidiu retirar a candidatura do ex-ministro das Finanças João Leão ao cargo de diretor-executivo do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), num acordo com o executivo luxemburguês, que também desistiu da sua candidatura, informou esta terça-feira o Ministério das Finanças.



Nenhum dos candidatos tinha reunido o número necessário de votos para conseguir a maioria qualificada de 80%, necessária para ficar com o cargo.









Ver comentários