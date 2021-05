A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai ter mais 50 inspetores no quadro de pessoal permanente, revelou esta quarta-feira a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, num debate requerido pelo PCP sobre os direitos dos trabalhadores. A governante sublinhou que com este reforço a ACT “passa a ter 493 inspetores, um máximo histórico”.Em contraste, “o Governo anterior, de Passos Coelho, atingiu um mínimo de 307 inspetores”, acrescentou.





O anúncio da ministra surge depois das duras críticas do líder do PCP, Jerónimo de Sousa, que acusou o “PS de abandonar a matriz socialista em muitas questões-chave” ao permitir, por exemplo, “a duplicação do período experimental para os jovens”. O deputado voltou a exigir o “aumento do salário mínimo para os 850 € e o fim da precariedade”. José Soeiro, do BE, contestou os dados da ministra, referindo que ,fora os estagiários e os afetos à direção da ACT, “há dois meses só estavam no terreno 277 inspetores”. Ana Catarina Mendes, do PS, tranquilizou os antigos parceiros à esquerda garantindo disponibilidade para “revisitar” as leis laborais, visando aumentar os direitos dos trabalhadores.



PORMENORES

Greve







A Função Pública realiza esta quinta-feira o 1º dia de greve nacional desde o início da pandemia, pela valorização dos salários.

Residências





O Governo vai dar alojamento gratuito a todos os alunos do ensino secundário deslocados do seu município de origem.





Apoios





A Provedora de Justiça volta a pedir à Segurança Social que pague os apoios à retoma progressiva relativos a 2021.