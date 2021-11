Governo Regional da Madeira louva a conquista de Leonardo Jardim da Liga dos Campeões asiática de futebol

O Governo Regional da Madeira deixou esta terça-feira um voto de louvor ao treinador Leonardo Jardim pela conquista da Liga dos Campeões asiática de futebol, ao comando dos sauditas Al Hilal, tornando-se no primeiro técnico português a vencer a prova.

"O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, vêm louvar, publicamente, o treinador Leonardo Jardim pela conquista das Liga dos Campeões da Ásia", pode ler-se no comunicado enviado pelo executivo madeirense.

O técnico insular, de 47 anos, foi o primeiro treinador português a vencer a competição asiática, "fazendo história", após o Al Hilal vencer os sul-coreanos do Pohang Steelers, por 2-0, com golos de Nasser Al-Dawsari e do ex-portista Moussa Marega.

Na mesma nota, o governo regional enaltece ainda a "conquista de mais um resultado que só honra a Madeira e o seu desporto e particularmente o futebol, onde a Região tem, ao longo das últimas décadas, obtido excelentes resultados".