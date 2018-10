Presidente da República defende que remodelação faz parte do "respirar natural da democracia"

Marcelo Rebelo de Sousa deu esta segunda-feira posse aos novos ministros da Defesa, da Economia, da Saúde e da Cultura.

Por Lusa | 16:43

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta segunda-feira que a remodelação do Governo faz parte do "respirar natural da democracia".



"As instituições continuam, as pessoas passam. Faz parte da lógica das coisas a renovação que uma remodelação implica", disse aos jornalistas em Oliveira de Frades, durante uma visita às instalações da empresa TOSCCA, que há um ano foi atingida pelos incêndios.



Na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, "a democracia é o regime das surpresas". Por isso, o chefe de Estado disse estranhar títulos como um que leu que dizia que "foi uma remodelação secreta".



"Não sei o que seja uma remodelação não secreta. Imagine o que será, de repente, alguém querer fazer uma remodelação e anunciar: eu vou fazer uma remodelação daqui a 'x' dias", afirmou, considerando que haveria "uma forte probabilidade de não fazer remodelação nenhuma".



Marcelo Rebelo de Sousa deu esta segunda-feira posse aos novos ministros da Defesa, da Economia, da Saúde e da Cultura, numa cerimónia na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.