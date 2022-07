Governo respeita opinião de Montenegro mas diz que foco está na descentralização

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse esta quarta-feira respeitar a opinião do novo líder do PSD, Luís Montenegro, quanto à regionalização, mas sublinhou que o Governo está agora focado na descentralização.

"Ouvi as declarações do novo presidente do PSD com o maior dos respeitos, respeitando obviamente a sua opinião, mas também quero transmitir que o principal foco do Governo neste momento é a descentralização", disse Ana Abrunhosa.

A ministra, que falava à margem da 57ª edição da Capital do Móvel, evento organizado pela Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF) e que decorre em Lisboa, comentava assim a posição de Luís Montenegro que, na terça-feira, alargou a sua objeção a um referendo à regionalização.