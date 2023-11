O Governo vai manter-se inalterado mesmo com a saída do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e do secretário de Estado da Economia, Pedro Licínio, que pediram a demissão.



O Correio da Manhã sabe que ninguém de fora do executivo será convidado a ficar com a pasta deixada por Galamba, enquanto o lugar de secretário de Estado ficará sem ser ocupado, passando o ministro Costa e Silva a ter apenas dois secretários de Estado.









