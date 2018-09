Governo só se compromete a aumentar salário mínimo até 600 euros

Vieira da Silva afirmou que o Executivo está "sempre aberto" a propostas para a atualização do valor.

Por Lusa | 17:42

O ministro do Trabalho disse esta segunda-feira que o Governo está "sempre aberto" a propostas de atualização do salário mínimo, mas frisou que o único compromisso que pode agora assumir é de que o valor chegará aos 600 euros em 2019.



"Vamos discutir na Concertação Social sem fechar nenhuma porta, mas aquilo que é o compromisso que penso, indiscutivelmente, que é possível assumir de forma clara, se nada de extraordinário acontecer, é aquele que está expresso no programa do Governo", de 600 euros no próximo ano, disse o ministro Vieira da Silva.



O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social falava aos jornalistas, na sede da UGT, em Lisboa, à margem de uma conferência sobre negociação coletiva.



Vieira da Silva lembrou ainda que, segundo a lei, cabe ao Governo fixar o valor do salário mínimo, ouvidos os parceiros sociais, e indicou que o processo de discussão na Concertação Social será iniciado em breve.



"O Governo está sempre aberto às propostas que apareçam, mas está principalmente aberto a cumprir aquele que é o seu programa", reforçou o governante, defendendo que, apesar do crescimento da economia e do emprego, nem todos os setores conseguem suportar facilmente as atualizações dos últimos anos.



"A economia é um todo onde existem setores onde têm sido negociados salários mínimos de 700, 650 euros, acima do salário mínimo nacional, mas há setores onde essa evolução não é fácil", defendeu o ministro, dando como exemplo o setor dos serviços.



Segundo adiantou, enquanto grande parte do setor exportador tem maior facilidade, há setores "onde o crescimento [do salário mínimo] de 15% dos últimos anos tem exigido um esforço grande às empresas".



O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, reafirmou, por sua vez, que "há margem para ir além dos 600 euros", defendendo que a proposta de central sindical, de 615 euros para o próximo ano, é "moderada".



"O salário mínimo para os trabalhadores portugueses por comparação com os restantes trabalhadores da Europa, sobretudo da Europa ocidental, é miserável", sublinhou o sindicalista.



O salário mínimo é atualmente de 580 euros brutos.



Além do salário mínimo, o ministro foi questionado sobre quando irá começar a discussão relativa à revisão das reformas antecipadas.



Vieira da Silva lembrou que hoje foi publicada em Diário da República a nova regra para as carreiras muito longas que permite a reforma sem cortes para quem começou a trabalhar aos 16 anos de idade ou antes com 46 anos de contribuições, mas não adiantou quando irá começar a discussão do próximo ponto do processo, um tema exigido pelos partidos à esquerda do PS.



A abertura para alterar o regime de flexibilidade da reforma "existe", mas "tem de ser amplamente negociada", afirmou o governante.



"Estamos num momento do mercado de trabalho diferente do que estávamos há três anos. Nós hoje defrontamo-nos com um mercado de trabalho com escassez de mão de obra em quase todos os setores da economia", disse ainda.



O ministro acrescentou que neste momento há "dificuldade em encontrar mão de obra disponível" em algumas atividades e que, por isso, a revisão das reformas antecipadas deve ser vista com "maior prudência", embora se confirme "que é um objetivo para se cumprir".



O debate não tem data precisa, uma vez que o momento é "marcado pelo debate do Orçamento", disse adiantando estar certo de que "será completado até ao final da legislatura".



Sobre a contratação de 100 precários para o Instituto da Segurança Social, criticada pelos sindicatos, Vieira da Silva explicou tratar-se de uma situação "excecional" devido a estar a decorrer ainda o recrutamento de trabalhadores para o organismo que perdeu cerca de 30% de funcionários nos últimos anos, sobretudo no Centro Nacional de Pensões.