Faltavam quatro meses para o ano acabar e o Governo já sabia que, se tudo corresse normalmente, haveria dinheiro em caixa para pagar tudo. Segundo apurou o CM, em setembro foram suspensas todas a novas emissões de dívida e nos últimos meses do ano foram pagos os débitos de várias empresas do Estado (em particular as dos metros de Lisboa e Porto).









Ver comentários