Governo trava vínculo de bolseiros do Estado

Bolseiros, investigadores e professores convidados com vínculo precário em cinco laboratórios do Estado correm o risco de não entrar na carreira especial de investigação devido ao valor elevado dos salários dessa categoria profissional, que supera os três mil euros, revelou aoo deputado do Bloco José Soeiro.A comissão, sob a tutela do Ministério das Finanças, criada para avaliar as candidaturas ao PREVPAP dos doutorados já se deveria ter pronunciado no dia 5, segundo o respetivo despacho, mas ainda "não é conhecida qualquer decisão", afirmou Soeiro, que já questionou o Governo sobre as razões do atraso. Em causa estão precários do Instituto do Português do Mar e da Atmosfera, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil ou do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.O Executivo criou esta comissão "para travar a subida da despesa com salários", atira o bloquista, porque "está a tentar colocar os investigadores", que deveriam ingressar na carreira de investigação, "na carreira geral de técnico superior", com um ordenado inferior – de cerca de 1200 euros. Oquestionou o Governo sobre os motivos dos atrasos e o número de precários que podem ser afastados da carreira de investigação, mas não obteve resposta."A precariedade vai disparar assim que terminar o Programa de Regularização de Vínculos Precários (PREVPAP)", disse aoo secretário-geral da FESAP, José Abraão. A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, comprometeu-se esta sexta-feira no Parlamento a "concluir o PREVPAP no início da governação". Mas "deveria arrancar outro logo de seguida", sublinhou Abraão, apontando para os últimos dados do Emprego Público: só no segundo trimestre do ano havia quase 67 mil contratados a termo.