Governo vai abrir concurso para 25 novos diplomatas

Carreira dá acesso aos salários mais altos no estado.

Por António Sérgio Azenha | 09:01

O Governo vai abrir até ao final deste ano um novo concurso de acesso à carreira diplomática, área com os salários mais altos no Estado.



O concurso será lançado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e visa preencher 25 vagas de adidos de embaixada, primeira categoria nessa carreira.



Segundo o ministério de Augusto Santos Silva, "o concurso será lançado oportunamente, logo que finalizados os procedimentos administrativos indispensáveis."



O MNE adianta que "o aviso do concurso definirá as condições e os prazos de candidatura." Depois de ter tido uma forte redução de recursos humanos no período da crise financeira, o MNE tem vindo a reforçar o corpo de diplomatas.



"Com o concurso para 25 vagas a abrir ainda em 2018, o MNE conseguirá, pela primeira vez em muitos anos, preencher totalmente o quadro de 55 adidos, o que é a única maneira possível de reforçar sucessivamente os diferentes níveis da carreira diplomática", diz o MNE.



No final deste ano, Portugal terá 429 diplomatas, mais 23 do que em 2017. Nesta carreira, um embaixador ganha quase 10 mil euros por mês (com abonos) em algumas embaixadas.