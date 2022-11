Governo vai avaliar extensão da travagem aos novos contratos de arrendamento

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta segunda-feira que o Governo irá avaliar a extensão da travagem dos preços aos novos contratos de arrendamento.

A posição de Pedro Nuno Santos foi transmitida durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2023, quando questionado pela líder da bancada parlamentar do PCP, Paula Santos, sobre eventuais medidas para travar a subida dos preços e responder ao aumento da não renovação de contratos.

"Nós vamos avaliar a extensão da travagem aos novos contratos, com base nos preços dos contratos anteriores. Vamos fazer essa avaliação, porque obviamente é uma questão que nos preocupa", afirmou o governante.