Governo vai dar 100 milhões de euros para requalificar escolas e centros de saúde que vai entregar a municípios

O Governo vai lançar, "em breve", avisos no valor de 100 milhões de euros para requalificar escolas e centros de saúde a transferir para os municípios no âmbito da descentralização de competências, anunciou esta quinta-feira a ministra da Coesão Territorial.

"Estou em condições de anunciar que, a breve prazo, no próximo mês no máximo, este Ministério, através dos Programas Operacionais Regionais, lançará uma medida para financiar a requalificação de equipamentos e infraestruturas nas áreas da educação e saúde, que estejam sinalizados como prioritários", afirmou Ana Abrunhosa, durante uma audição na Assembleia da República, em Lisboa, no âmbito da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2022

"Teremos 100 milhões de euros dos Programas Operacionais Regionais ao serviço dessas requalificações. Nesta fase, os beneficiários serão infraestruturas consideradas prioritárias, ou seja, escolas e centros de saúde mais degradados", destacou.