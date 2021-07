Governo vai limitar margens das petrolíferas na venda de combustíveis

O Governo vai limitar as margens das petrolíferas na venda de combustíveis e botijas de gás, baixando os custos para os consumidores. O diploma foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e prevê que o Executivo atue, por portaria, se considerar que as margens estão demasiado altas "sem justificação".A proposta de lei será enviada à Assembleia da República, onde contará com a apreciação dos deputados. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, explicou que o Governo ouvirá sempre o regulador do setor da energia, a ERSE, bem como a Autoridade da Concorrência sempre que decidir aplicar este instrumento, que funcionará por "períodos limitados no tempo, de um ou dois meses".