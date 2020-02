Governo vai mudar lei para ter Aeroporto do Montijo

O novo aeroporto no Montijo vai avançar mesmo que as quatro câmaras potencialmente afetadas pela obra não estejam de acordo. O Governo prepara-se para alterar o decreto-lei que impõe esta regra, anunciou esta sexta-feira o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.O decreto-lei 186/2007 obriga que Montijo, Barreiro, Alcochete e Moita, três do PS e uma do PCP respetivamente, deem parecer positivo, caso contrário a Autoridade Nacional de Aviação Civil terá de chumbar o aeroporto. O problema coloca-se porque a autarquia da Moita já anunciou que irá vetar a obra, o que poderá deitar por terra o grande objetivo de Pedro Nuno Santos para este mandato, que termina em 2023. Por isso, "a lei deve-se ajustar, porque não é correto que um aeroporto com grande impacto nacional esteja dependente de um município", afirmou o governante.Uma vez que se trata de um decreto-lei, o Governo tem o poder para o alterar sem passar pela Assembleia da República, explicou o ministro, "mas, em última instância, a decisão caberá ao Parlamento", ressalvou. Depois da retificação legislativa, os partidos poderão sempre pedir a sua reapreciação parlamentar e, no final, chumbá-la. Um cenário que se poderá colocar, se o PSD se aliar ao Bloco e ao PCP, que estão contra a alteração do diploma.Pedro Nuno Santos sublinha "que a mudança legislativa só se irá aplicar no caso dos aeroportos nacionais", excluindo os aeródromos de âmbito regional.