O Governo quer contratar temporariamente consultores de informática, por escolha direta e em comissão de serviço por dois anos, renováveis, com um salário que vai depender da experiência. No caso de um especialista que tenha, pelo menos, dez anos de experiência, a remuneração será 4098 euros brutos, ou seja, vai ganhar mais do que o melhor salário das futuras carreiras de informática, que será 3756 euros.









