Governo vai reforçar quadros da Autoridade para as Condições do Trabalho

O Governo vai lançar um concurso para reforçar o número de inspetores da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e cumprir os rácios recomendados internacionalmente, segundo uma versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

De acordo com o documento, a que a agência Lusa teve esta segunda-feira acesso, o executivo pretende prosseguir "o reforço de meios inspetivos da ACT para reforçar a sua capacidade operacional, para tornar permanente o reforço extraordinário alcançado durante a pandemia da doença da covid-19 e para assegurar o cumprimento, nos próximos anos, dos rácios recomendados internacionalmente".

"Este reforço é prosseguido, designadamente, através do aumento do número de inspetores no mapa de pessoal, lançando, supletivamente, um concurso externo para inspetores no número necessário para preencher o mapa de pessoal e tornar permanente o reforço referido no número anterior", lê-se no artigo 23.º do documento.