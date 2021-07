Governo vai sentar-se na bancada dos ‘réus’ no debate sobre estado da nação no Parlamento

O Governo vai estar debaixo de fogo no debate desta quarta-feira sobre o estado da nação no Parlamento. Da esquerda à direita, todos os partidos, com exceção do PS, vão acusar o Executivo de desgaste, má gestão da pandemia ou de falhar nos apoios sociais.Antecipando o debate que faz o balanço da atuação do Governo, o deputado do PSD Afonso Oliveira considera que o País "está num estado muito mau", tem um Governo "gasto e cansado, com vários ministros a cometerem muitos erros". E acusou o Governo de não agir "em conformidade com o que era exigível" numa situação de pandemia.