Governos de Portugal e Espanha assinam novo tratado de amizade e discutem PRR

A 32.ª Cimeira Luso-Espanhola junta esta quinta-feira, em Trujillo, Espanha, os governos de Portugal e de Espanha, que assinam um novo Tratado de Amizade e Cooperação, e discutem os Planos de Recuperação e Resiliência.

O programa arranca às 12h00 (hora local, 11h00 em Portugal), com a chegada, ao Castelo de Trujillo, do primeiro-ministro luso, que será recebido pelo presidente do governo espanhol.

Segundo uma nota do Governo português, a reunião, que terá como lema a "mobilidade sustentável", permitirá "aprofundar as discussões mantidas com o governo de Espanha sobre a interligação entre dois processos importantes: a implementação da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço e a execução dos Planos de Recuperação e Resiliência".