Sentado, a olhar para a televisão e a beber cerveja. Esta podia ser a descrição da noite autárquica de um eleitor comum português, mas também se aplica a Nuno Graciano, candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa.Começou a acompanhar as eleições ao final da tarde no restaurante Pazzo, Avenida da Liberdade, e saiu às 01h30, sem esperar pelos resultados finais, sem declarações ou despedidas a militantes,