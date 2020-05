Grande Lisboa mantém regras mais apertadas na 3ª fase do desconfinamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A terceira fase de desconfinamento, que arranca a 1 de junho será a duas velocidades, com a Área Metropolitana de Lisboa (AML) a reabrir mais lentamente do que o resto do País. Os centros comerciais e as lojas do cidadão vão continuar fechados pelo menos até dia 4 e não serão permitidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião de conselho de ministros....