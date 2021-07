Groundforce deve mais de 16 milhões de euros

As dívidas da Groundforce atingiram os 16 399 360 euros, a 30 de junho, segundo o processo de insolvência movido pela TAP em maio contra a empresa de handling, e a que o CM teve acesso. O julgamento arranca esta quarta-feira no Juízo do Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.Entre os 10 maiores credores, estão, à cabeça, a ANA - Aeroportos de Portugal a quem a Groundforce deve mais de 12 milhões de euros, a TAP, com créditos que superam os 5 milhões e a seguradora Fidelidade, com mais de 2 milhões de euros de faturas vencidas e não pagas. Logo a seguir, surge a TCR Ibérica, uma subsidiária espanhola de um grupo multinacional com origem em Bruxelas, que aluga equipamentos de assistência em escala ao transporte aéreo.