A guarda alternada de filhos de pais separados vai “ ser determinada pelo tribunal mesmo sem acordo dos progenitores, desde que corresponda ao interesse da criança sem prejuízo do pagamento da pensão de alimentos”, revelou a deputada do PSD, Mónica Quintela.A proposta de PS e PSD é aprovada hoje com os votos a favor de PS, PSD e BE. Antes, o PS defendia o “privilégio” da guarda partilhada, mas “retirou o termo para evitar equívocos, já que em primeiro está o interesse dos filhos”, disse aoa socialista Cláudia Santos.